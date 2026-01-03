◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 （３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

絶対エース兼キャプテンの黒田朝日（４年）が５区で「シン山の神」兼「４代目・山の神」を襲名する異次元の区間新記録をマークし、往路新記録の５時間１８分８秒で優勝した青学大は６区もルーキー石川浩輝が１年生歴代トップとなる５７分１５秒の好タイムで区間３位と好走し、首位をがっちりとキープした。

青学大の７区は、６区の石川浩輝に続いて、大学駅伝デビューの佐藤愛斗（２年）。前回は１０区登録されたが、当日変更で出番なし。その悔しさを忘れずに練習を重ね、１１月のＭＡＲＣＨ対抗戦１万メートルでは学生トップクラスの２７分５５秒９３をマーク。満を持して、箱根路の大舞台に立った。

佐藤の祖父・市雄さんは旭化成の黄金期を支えた伝説のランナーだ。日本選手権優勝、全日本実業団で最多１０回の区間賞などを誇る。「中学まではサッカーをやっていましたが、じいちゃんが強いランナーだったと聞いていたので、陸上にも興味があり、高校から本格的に始めました。陸上を本気でやってみて、じいちゃんのすごさを改めて知りました。尊敬しています」と愛斗は語る。

孫の活躍を市雄さんは常に楽しみにしている。市雄さんの生涯ベスト記録は５０００メートルが１３分５９秒２、１万メートルが２８分４３秒８。「５０００メートルは愛斗が高校の時に超えてくれた。１万メートルも超えてくれた」とうれしそうに話す。青学大で奮闘する愛斗に「故障をしないように頑張ってほしい」と多くの祖父と同じように優しくエールを送る。同時に「故障を恐れて、練習で力を抜いてはダメだ」と元トップランナーらしい厳しさもにじませる。

原晋監督（５８）は「佐藤市雄さんと言えば『元祖・駅伝男』です。愛斗も市雄さんのような『駅伝男』になってほしい」と期待する。「将来は旭化成で走って、五輪を目指したい」と愛斗は力強く話す。「駅伝男」の系譜を継ぐための戦いが、２０２６年の箱根路で始まった。

◆佐藤 愛斗（さとう・あいと）２００５年１０月３１日、宮崎市生まれ。２０歳。中学まではサッカー部。小林から本格的に陸上を始める。２、３年時に全国高校総体５０００メートルに出場（いずれも予選敗退）。全国高校駅伝では２、３年時にともに３区２１位。全国都道府県男子駅伝は２年１区３１位、３年４区８位。２４年４月に青学大コミュニティ人間科学部に入学。自己ベスト記録は５０００メートル１３分４４秒４８、１万メートル２７分５５秒９３。１７５センチ、５６キロ。

◆佐藤 市雄（さとう・いちお）名門の旭化成に所属し、トラックでも駅伝も抜群の勝負強さを誇った。１９７１年の日本選手権５０００メートル優勝。７３年の日本選手権では５０００メートルと１万メートルの２冠を果たした。全日本実業団駅伝では、１９歳から３３歳にかけ、現在も破られていない１０度の区間賞。優勝にも６回貢献した。