箱根駅伝は３日に復路が行われ、７区（小田原中継所〜平塚中継所＝２１・３キロ）に入った。

区間記録は１時間０分４３秒＝佐藤圭汰（２５年・駒沢大）。

首位の青山学院大は佐藤愛斗（佐藤愛）（２年）が順調に走る。昨年１１月下旬のＭＡＲＣＨ対抗戦１万メートルで２７分台をマークした。

２位早稲田大は選手変更により３大会連続で１区を担ってきた間瀬田純平（４年）が入ったが、３位中央大・七枝直（２年）が迫る。小田原中継所では２３秒差あったが、５・６キロ過ぎで追いつかれた。

６位駒沢大は前回３区で区間６位の谷中晴（２年）。前回２区で区間１６位の順天堂大・玉目陸（２年）に追い上げを許し、１０・５キロ過ぎに並ばれた。

４位の国学院大は選手変更で高山豪起（４年）。前回５区で区間１４位と苦戦したが、今季は出雲５区で区間２位・全日本４区でも区間２位と好調だ。

１１・６キロの二宮地点で、首位・青山学院大との差を中継所の３分２３秒差から２分４０秒差まで詰めた。その勢いで１２・８キロには早稲田大・間瀬田、中央大・七枝の前に出て２位に浮上した。