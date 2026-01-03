¡Ö¤Ò¤É¤¤¡×¡Ö¤¢¡¼¤¢w¡×ÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢ÊÆ¥Þ¥Ã¥È¤ÇÍýÉÔ¿ÔÀ©ºÛ¡Ä¸«»ö¤Ê¡È¤ä¤é¤ì´é¡É¤È¤ªÌóÂ«Å¸³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö²¿¤¹¤ó¤À¡ª¡×
¡ÚWWE¡ÛSMACK DOWN¡Ê12·î26Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡¿¥ß¥·¥¬¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥É¥é¥Ô¥Ã¥º¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×ÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤ë»ÅÂÇ¤Á
¡¡µ×¡¹¤Î½ÐÈÖ¤ËÇ³¤¨¤¿ÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡È¤ªÌóÂ«¡É¤ÎÅ¸³«¡£Ç¯Ëö¤ÎÊÆ¥Þ¥Ã¥ÈºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ë»ëÄ°¼Ô¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢WWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¸Íß·ÍÛ¤À¡£ÆüËÜ»þ´Ö12·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSMACK DOWN¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¿Íµ¤¼Ô¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¸Íß·¤Ï¥¨¥ë¥Õ¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¡¢¡È¤ª¾Ð¤¤Ã´Åö¡É¤é¤·¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¤È¥¶¡¦¥ß¥º¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸Íß·¤Ï¥¸¥ç¡¼¤Î¥»¥³¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¡£»î¹ç¤ÏÇòÇ®¤·¤¿Å¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ç»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸Íß·¤ËÂÐ¤·¡¢¥ß¥º¤¬Êü¤Ã¤¿ÆÃÂç¥Ö¡¼¥È¤¬Ä¾·â¡£´éÌÌÉÕ¶á¤ò¤È¤é¤¨¤¿°ì·â¤Ç¡¢¸Íß·¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç¤¤¯¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Î¥¥Ã¥¯¤¨¤°¤¤¡×¡Ö´éÌÌÄ¾·â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¿á¤ÃÈô¤ÓÊý¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬ÂÎÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤ë½ÐÍè»ö¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¸Íß·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥ß¥º¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê¥»¥ó¥È¡¼¥ó¤Ç¤ä¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØSMACK DOWN¡Ù¡Ë
