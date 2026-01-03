出身と聞いてすごいと思う「岐阜県の私立進学校」ランキング！ 2位「岐阜東高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
受験勉強の追い込みが続くなかで、改めて志望校の魅力を見直す人も多いでしょう。学力を伸ばす環境と、充実した学校生活の両立をかなえる私立進学校は、幅広い層から支持を集めています。
All About ニュース編集部は12月5〜19日、全国10〜70代の男女197人を対象に「私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、出身と聞いてすごいと思う「岐阜県の私立進学校」を紹介します！
回答者からは「進学実績が高く、県内外での評価も高いため、学業と部活動の両面で優秀な生徒が多い印象が強いから」（40代男性／静岡県）、「進学実績が安定しており、地元では高い評価を受ける学校で、出身者としてすごいと感じられるからです」（30代女性／大阪府）、「質実剛健なイメージだから」（50代女性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「東大合格者が多いからです」（60代男性／岐阜県）、「進学実績が高く難関大学合格者も多いイメージがあるから」（30代女性／石川県）、「難関大学合格者を多数輩出し、東海圏でも進学校としての認知度が高く、学習環境が整備されているため、出身と言われると学力面で優秀な印象を持たれやすい学校だからです」（40代女性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：岐阜東高等学校／25票2位は「岐阜東高等学校」でした。県内有数の進学校として知られ、難関大学への合格実績も豊富です。地域からの信頼も厚く、「真面目で優秀な人が通っている」という印象を持つ人も多いようです。
1位：鶯谷高等学校／61票1位は「鶯谷高等学校」でした。学力面での実績はもちろん、進学や就職など多方面で活躍する卒業生が多く一目置かれる存在感があるようです。文武両道の校風も評価され、県内外からの支持を集めました。
