JAF調査の全国平均は過去最高の56.7％ なぜか山口は年々減少？

JAF（日本自動車連盟）が2016年から調査を行っている「信号のない横断歩道での一時停止」の2025年度版となる調査結果が公表されています。

調査を開始した2016年時点では全国平均はわずか7.6％でしたが、2017年8.6％、2018年17.1％と、毎年増え続け2021年にはついに30％を超えて30.6パーセントに。

10回目となる2025年では全国合計6647台を調査し一時停止した台数は3,528台で全体の56.7％と過去最高の結果となりました。

ところで、全国平均が年々上がっているのに対して、年々、急激に下がっているのが山口県です。そんな事態に対して山口県知事が動きました。

また、JAF調査の結果が広く普及したことも関係したのか、警察による横断歩行者等妨害等違反の取り締まり件数は、2016年頃が11万件だったのが2020年には2.5倍以上に急増。

以降も増え続け、2024年は全国で32万件以上の取り締まりが行われました。

取り締まり強化によって一時停止率は大幅に向上し、ドライバーの意識変化が事故防止に大きく貢献している可能性が高いと考えられます。

しかし、横断歩道での死亡・重傷者数は2024年に増加。全国の平均停止率は56％を超えていますが、言い換えれば半数近くが停止していないことになります。

理想はすべてのクルマが一時停止することですが、最初が7.6％だったことを考えると10年間でかなり劇的な変化と言えそうです。

ところで、全国平均が年々上がっているのに対して、年々、急激に下がっている県があります。

本州の西の端に位置する山口県です。ついに今年は大阪を下回って34.3％と、全国最下位になってしまいました。

なお、山口県や山口県警察は一時停止率が減少傾向にある要因について「不明」だといいます。

そうしたなかで、このゆゆしき事態を打開すべき立ち上がったのは、山口県知事をつとめる村岡嗣政氏です。

12月10日、自身のSNSで短い動画を公開しました。動画の中で村岡知事は「みんなで止まって最下位脱出！」と呼び掛けています。

なお山口県庁広報広聴課は、動画の経緯について次のように説明しています。

「JAFの調査結果で全国最下位という数字を目の当たりにし、知事自身が『何とかしなければ』となりました。庁内で調整した広報案件というわけではなく、知事がまず個人のSNSで発信したところ、予想をはるかに超える反響があり、私たち職員もその広がりに驚いている状況です」

ちなみに2024年の最下位は富山で31.6％でしたが、2025年の富山は60.9％と2倍近くに激増しています。

同じく30％台である北海道、福井、茨城は2025年もほとんど向上していません。

やはり、「全国最下位」という結果が原動力となったのでしょうか。

山口も来年は富山のように最下位から脱出し、全国平均を上回る良い結果が出せることを山口県出身の筆者は心から願っています。

またJAFは「山口県知事のSNSについてはJAF山口支部にも共有し、自治体や県警と連携し取り組んでいただくよう伝えたいと考えております」とコメントしています。

横断歩道を渡るのはJAF職員。各都道府県2か所固定。原則同じ横断歩道で調査

さて、各都道府県の停止率や順位も気になるのですが、この調査はどのような目的でどんな条件で行われているのでしょうか。

主催するのは警察ではなくJAFで、警察の取り締まり結果とは全く関係ありません。

調査対象となる横断歩道はどこで、対象となるクルマや調査方法についてJAF広報部に聞きました。

―― 調査を始めた経緯を教えてください。

2016年、JAFが実施した「交通マナーに関するアンケート調査」の設問に「信号機のない横断歩道で歩行者がわたろうとしているのに一時停止しない車が多い」と思う方は86.2％いました。

「とても思う」が43.7%、「やや思う」が42.5%でしたので、一時停止をしないクルマが多い印象でした。

この実態を把握すべく「信号機のない横断歩道」に着目し、2016年から全国で実態調査をしています。

―― 調査対象となる横断歩道はどうやって決まるのですか？毎年場所は変わるのでしょうか？

調査は信号機が設置されていない横断歩道で行われます。

各都道府県2か所（全国94か所）に決まっており、原則として同じです。場所は非公開で各都道府県警も知りません。

なお、調査場所付近で工事中など、交通状況の変化（交通量の減少等）で調査場所を変更することはあります。

※センターラインのある片側1車線道路で、原則として、調査場所の前後5m以内に十字路および丁字路交差点がない箇所。道路幅員が片側2.75m〜3.5m、交通量が3〜8台／分（目安）とし、制限速度が時速40〜60km程度の箇所となります。

―― どんなクルマを対象に、どのように行われますか？

自家用自動車、自家用トラック（白ナンバー）が対象です。

横断歩行者は横断歩道の立ち位置や横断しようとするタイミングを統一するために、JAF職員が行います。調査回数は1箇所50回の横断（合計100回の横断）です。

また、天候条件としては小雨を含む雨天時以外に実施しています。

2025年は2025年8月6日〜8月28日のうち、月曜日から金曜日の平日のみです。

※ ※ ※

JAFが毎年このような調査を行い、公表していることは知っていましたが、対象となる横断歩道が非公開であることや、条件を等しくするためにJAF調査員が歩行者となって横断して調査を行っていることはあまり知られていない事実かと思います。

なお、横断歩行者等妨害等違反の点数は2点。反則金は大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊車6,000円、原付6,000円です。

特定小型原付に区分される免許不要の電動キックボードも信号のない横断歩道では歩行者の横断を妨げてはいけません。原付と同様に反則金6,000円が科せられます。