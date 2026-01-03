◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

往路を制し、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた青学大がトップを守り７区に入った。

山下りの６区でルーキー石川浩輝（１年）が区間３位となる５７分１５秒の快走を見せた。復路スタート時は１８秒だった２位・早大との差を１分３４秒まで広げ、７区の佐藤愛斗（２年）にタスキをつないだ。

駒大は伊藤蒼唯（あおい、４年）が区間２位の５６分５０秒で追い上げ、７位から６位に順位を上げた。

８位の創価大の小池莉希（３年）が５６分４８秒で区間賞を獲得した。前回大会で、青学大の野村昭夢がマークした区間記録まで、わずか１秒及ばなかった。

７年ぶりのシード復帰を目指し１１位から復路をスタートした中央学院大が、圏内の１０位に順位を上げた。

２１年連続シードがかかる東洋大は１５位から１３位に浮上。

▼６区順位

（１）青学大

（２）早大

（３）中大

（４）国学院大

（５）城西大

（６）駒大

（７）順大

（８）創価大

（９）日大

（１０）中央学院大

〜１０位までがシード〜

（１１）神奈川大

（１２）東海大

（１３）東洋大

（１４）山梨学院大

（１５）東農大

（１６）帝京大

（１７）東京国際大

（１８）日体大

（ＯＰ）関東学生連合

（１９）大東大

（２０）立大