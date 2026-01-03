【箱根駅伝・６区まとめ】青学大が３連覇へリードを広げトップ快走 駒大は伊藤蒼唯で６位浮上
◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）
往路を制し、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた青学大がトップを守り７区に入った。
山下りの６区でルーキー石川浩輝（１年）が区間３位となる５７分１５秒の快走を見せた。復路スタート時は１８秒だった２位・早大との差を１分３４秒まで広げ、７区の佐藤愛斗（２年）にタスキをつないだ。
駒大は伊藤蒼唯（あおい、４年）が区間２位の５６分５０秒で追い上げ、７位から６位に順位を上げた。
８位の創価大の小池莉希（３年）が５６分４８秒で区間賞を獲得した。前回大会で、青学大の野村昭夢がマークした区間記録まで、わずか１秒及ばなかった。
７年ぶりのシード復帰を目指し１１位から復路をスタートした中央学院大が、圏内の１０位に順位を上げた。
２１年連続シードがかかる東洋大は１５位から１３位に浮上。
▼６区順位
（１）青学大
（２）早大
（３）中大
（４）国学院大
（５）城西大
（６）駒大
（７）順大
（８）創価大
（９）日大
（１０）中央学院大
〜１０位までがシード〜
（１１）神奈川大
（１２）東海大
（１３）東洋大
（１４）山梨学院大
（１５）東農大
（１６）帝京大
（１７）東京国際大
（１８）日体大
（ＯＰ）関東学生連合
（１９）大東大
（２０）立大