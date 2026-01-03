青学大６区・石川浩輝（左）から青学大７区・佐藤愛斗へタスキが渡る（カメラ・渡辺　朋美）

◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

　往路を制し、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた青学大がトップを守り７区に入った。

　山下りの６区でルーキー石川浩輝（１年）が区間３位となる５７分１５秒の快走を見せた。復路スタート時は１８秒だった２位・早大との差を１分３４秒まで広げ、７区の佐藤愛斗（２年）にタスキをつないだ。

　駒大は伊藤蒼唯（あおい、４年）が区間２位の５６分５０秒で追い上げ、７位から６位に順位を上げた。

　８位の創価大の小池莉希（３年）が５６分４８秒で区間賞を獲得した。前回大会で、青学大の野村昭夢がマークした区間記録まで、わずか１秒及ばなかった。

　７年ぶりのシード復帰を目指し１１位から復路をスタートした中央学院大が、圏内の１０位に順位を上げた。

　２１年連続シードがかかる東洋大は１５位から１３位に浮上。

　▼６区順位

　（１）青学大

　（２）早大

　（３）中大

　（４）国学院大

　（５）城西大

　（６）駒大

　（７）順大

　（８）創価大

　（９）日大

　（１０）中央学院大

　〜１０位までがシード〜

　（１１）神奈川大

　（１２）東海大

　（１３）東洋大

　（１４）山梨学院大

　（１５）東農大

　（１６）帝京大

　（１７）東京国際大

　（１８）日体大

　（ＯＰ）関東学生連合

　（１９）大東大

　（２０）立大