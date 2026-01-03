¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÀÄ³Ø£¶¶è¤Î£±Ç¯¡¦ÀÐÀî¹Àµ±¤¬²÷Áö¡¡£²°Ì¡¦ÁáÂç¤È¤Îº¹¤Ï£±Ê¬34ÉÃ¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶¯¤¤¡×
¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ÎÉüÏ©¡Ê£³Æü¡Ë¤Ç¡¢²¦¼Ô¤ÎÀÄ³ØÂç¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²Æü¤Î±ýÏ©¤Ï»³¾å¤ê¤Î£µ¶è¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¼ç¾¡¦¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£±»þ´Ö£·Ê¬£±£¶ÉÃ¤È¤¤¤¦¶ÃØ³¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÂçµÕÅ¾·à¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£¶¶è¤Ë£±Ç¯À¸¤ÎÀÐÀî¹Àµ±¡Ê£±Ç¯¡Ë¤òµ¯ÍÑ¡£¸¶¿¸´ÆÆÄ¤¬¡Ö»³²¼¤ê¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤òÈäÏª¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ï£²°Ì¤ÎÁáÂç¤È£±£¸ÉÃº¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ëº¹¤ò¹¤²¤ë¡££±£³¡¦£·¥¥íÉÕ¶á¤Ç£µ£¶ÉÃº¹¤È¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï£±Ê¬£³£´ÉÃº¹¤È¤·¤¿¡£ÀÐÀî¤Ï£µ£·Ê¬£±£¶ÉÃ¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë£²ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹ç£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ³ØÂç¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡£¡ÖÀÄ³Ø¤ÎÀÐÀî¤¯¤ó¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¥ë¡¼¥¡¼ÀÐÀî¤¯¤ó¤¬¶¯¤¤¤Ê¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶¯¤¤¡×¡Ö²¼¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÀÄ³ØÀÐÀî¤¯¤ó¤¬¤á¤Á¤ãÎÉ¤¡×¡Ö£±Ç¯¤Ê¤Î¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤Ê¡Á¡×¡ÖÀÄ³Ø¤ÎÀÐÀî·¯¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤§¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£