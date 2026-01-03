¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û¶ðß·Âç¡¢ÉüÏ©È¿·â¤Ø¡¡°ËÆ£ÁóÍ£¤¬ÌîÂ¼¾¼Ì´¤ËÂ³¤¯56Ê¬Âæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¡¶è´ÖµÏ¿¤Ë¤Ï¤¢¤È3ÉÃÆÏ¤«¤º
¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)
È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÉüÏ©¤¬3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¶ðß·Âç³Ø¤Î°ËÆ£ÁóÍ£Áª¼ê¤¬6¶è¤Ç56Ê¬Âæ¤òÃ£À®¡£¶è´ÖµÏ¿¤Ë¤Ï¤¢¤È3ÉÃÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ç°Ì¤ò1¤Ä¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²óÂç²ñ¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÌîÂ¼¾¼Ì´Áª¼ê(Åö»þ4Ç¯)¤¬½é¤Î56Ê¬Âæ¤È¤Ê¤ë56Ê¬47ÉÃ¤òµÏ¿¡£°ËÆ£Áª¼ê¤Ï1Ç¯À¸¤È3Ç¯À¸¤Ç2ÅÙ¤Î6¶è¤ò·Ð¸³¤·¡¢1Ç¯¼¡¤Ë¤Ï58Ê¬22ÉÃ¤Ç¶è´Ö¾Þ¡¢3Ç¯¼¡¤Ï57Ê¬38ÉÃ¤ÇÌîÂ¼Áª¼ê¤Ë¼¡¤°¶è´Ö2°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿102²óÂç²ñ¤ÎÉüÏ©¡£°ËÆ£Áª¼ê¤Ï½øÈ×¤«¤é²÷Ä´¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¡¢³ÆÃÏÅÀ¤ò¶è´Ö¿·¤ò¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤ÇÄÌ²á¡£ÎÏÁö¤ò¤ß¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¶è´ÖµÏ¿¤Þ¤Ç3ÉÃÆÏ¤«¤º¡¢56Ê¬50ÉÃ¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡£1¿Í¤òÈ´¤½ç°Ì¤ò6°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¶è´Ö¾Þ¤ÏÁÏ²ÁÂç³Ø¤Î¾®ÃÓè½´õÁª¼ê¤¬ÌîÂ¼Áª¼ê¤ÎµÏ¿¤Ë¤¢¤È1ÉÃ¤ËÇ÷¤ë56Ê¬48ÉÃ¤òµÏ¿¡£°ËÆ£Áª¼ê¤¬¶è´Ö2°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤òÁö¤ëÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤â1Ç¯À¸¤ÎÀÐÀî¹Àµ±Áª¼ê¤¬¶è´Ö3°Ì¤È¤Ê¤ë57Ê¬15ÉÃ¤òµÏ¿¡£ÎòÂå2°Ì¡¢3°Ì¡¢4°Ì¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤Ç¤·¤¿¡£