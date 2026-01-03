事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が2日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。日本人グループがインド・ガンジス川で地元住民らから抗議される騒動が起きた件をめぐり、私見をつづった。

この件は昨年12月末、インドのガンジス川岸付近で、日本人グループとみられる人たちがサンタクロースの帽子をかぶったり、水着でいたところ、現地の人たちに集団で非難、抗議されているように見えるショート動画がSNS上で拡散する騒動になっていた。

その後、3人組ユーチューバー「坂口カメラ」が先月31日、SNSでこの件について「動画及び画像につき、多くの方に不快な思いをさせてしましました」などと謝罪。ただ、同行していた第三者による個人的な排尿行為があったことを明かし、坂口カメラは同行為に関与していないなどとした。また現地案内していたという日本人もXで、騒動の原因は同行者の1人によるガンジス川ほとりでの聖地への敬意を欠いた「放尿」だったことで、それが現地の人の強い反発を招いたきっかけだったなどと説明し、防げなかったことについてと謝罪した。

猪狩はこの件について報じた一部メディアの記事を添付。「他国へいく際、特に宗教には配慮とリスペクトを持たないとダメだと思います。こういう無礼な行為は国によっては殺されてしまう可能性も十分あると思います」と述べた。

そして「SNSで数字を取るために他人の尊厳を踏み躙る行為を、同じ日本人として恥ずかしく思います」とぴしゃりとつづった。