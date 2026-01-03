サウジアラビアジョッキークラブは2日、1着賞金1000万ドル（約15億7000万円）を懸けたサウジカップ（G1、ダート1800メートル）などサウジカップデー（2月14日、キングアブドゥルアジーズ競馬場）に行われる諸競走の予備登録馬を発表した。

メインのサウジカップは103頭がエントリー。日本調教馬はブライアンセンス、クラウンプライド、ディクテオン、ドンインザムード、エルトンバローズ、フォーエバーヤング、ルクソールカフェ、ミッキーファイト、ラムジェット、シンフォーエバー、サンライズジパング、テンカジョウ、ダブルハートボンド、ウィルソンテソーロ（アルファベット順）の14頭が登録した。

今年G1に昇格したネオムターフカップ（芝2100メートル）は100頭が予備登録し、日本調教馬はオールナット、アロヒアリイ、ドゥレッツァ、エヒト、ファミリータイム、ホーエリート、レーベンスティール、リビアングラス、ローシャムパーク、シンエンペラー、ショウヘイ、シュトルーヴェ、サンライズジパング、アーバンシック、ヤマニンブークリエの15頭がエントリーしている。

予備登録料は無料で昨年12月17日に締め切られた。