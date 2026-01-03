◇第105回全国高校ラグビー大会準々決勝（2026年1月3日 花園）

第105回全国高校ラグビー大会は、きょう3日に準々決勝4試合が行われる。

第1試合では東福岡（福岡第1）と東海大相模（神奈川第2）が対戦。東海大相模は初の4強入りが懸かる。

第2試合は京都成章と御所実（奈良）の隣県対決。両校の直近の対戦は第94回大会の準決勝で、その試合は御所実が40―14で勝利した。

第3試合は、春のサニックスワールドユースを制した大阪桐蔭（大阪第3）と、夏の7人制大会王者の国学院栃木が対戦する。

第4試合は前回大会の決勝カード。8強で唯一ノーシードから勝ち上がってきた東海大大阪仰星（大阪第1）と、史上6校目の3連覇を目指す桐蔭学園（神奈川第1）が対戦する。前回大会では桐蔭学園が勝利した。

組み合わせは以下の通り。

＜第1試合＞

・東福岡―東海大相模

＜第2試合＞

・京都成章―御所実

＜第3試合＞

・大阪桐蔭―国学院栃木

＜第4試合＞

・東海大大阪仰星―桐蔭学園

今大会は準々決勝後の再抽選はなく、第1試合と第2試合の勝者が、第3試合と第4試合の勝者が5日の準決勝で対戦する。