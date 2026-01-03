◆プロレスリング・ノア「ＮＥＷ ＹＥＡＲ ＲＥＢＯＯＴ ２０２６」（２日、新宿ＦＡＣＥ）観衆４６８

プロレスリング・ノアは２日、新宿ＦＡＣＥで「ＮＥＷ ＹＥＡＲ ＲＥＢＯＯＴ ２０２６」を開催した。

第３試合の８人タッグマッチでＫＥＮＴＡ、佐々木憂流迦、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡの新ユニット「チーム名『ＷＨＩＴＥ ＲＡＶＥＮ ＳＱＷＡＤ（白いカラス）』」がジャック・モリス、モハメド ヨネ、Ｅｉｔａ、Ｈｉ６９と対戦。試合は佐々木がＨｉ６９を９分２９秒、腕ひしぎ逆十字固めで仕留めた。

試合後、憂流迦がマイクを持ち米国への海外武者修行を決断したことを表明した。１日の日本武道館大会で新チーム名が決まり、本格スタートした翌日の決断にリーダーのＫＥＮＴＡは「勝手すぎるだろ」と困惑も「でも俺は憂流迦はマジで応援するよ」と激励した。そして１１日の後楽園ホール大会で壮行試合としてＫＥＮＴＡと一騎打ちすることが決定した。

憂流迦は「もともと格闘技で、ＵＦＣでアメリカに行って、今回、プロレスラー佐々木憂流迦としてアメリカに行ってきます」と明かし、決断した理由を「正直、去年ホントに自分自身、ふがいないというか、あんまり満足いく形の１年じゃなかったので、ここでホントにひと皮もふた皮もむけて、新しい佐々木憂流迦になってこようと思います」と告白した。

さらに「Ｗｈｉｔｅ Ｒａｖｅｎ Ｓｑｕａｄのみんなには本当に申し訳ない気持ちでいっぱいですけど。昨日できて、次の日に行くっていう。これを快く承諾してくれたＫＥＮＴＡさんの懐の深さとメンバーのみんなに感謝したいですね。今日のリングもちょっと感慨深いというか、試合してて凄く思うところが…」とかみしめていた。