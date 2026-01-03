◇園田競馬５日目（１月３日）

《下原 理》

２勝。アコーダンス（５Ｒ）に力が入る。「いいレースが続いているので」（◎）。パトロールラン（４Ｒ）は「前付けできれば」（○）。ミュトスオード（８Ｒ）も「惜しいレースが続いているので何とかしたい」（○）。

《土方 颯太》

２勝。お薦めはバフェ（９Ｒ）で「大外枠に入っただけにスタートさえ決まれば」（◎）。チェリーブライアン（２Ｒ）も「距離短縮で」（◎）。ブロンドエール（５Ｒ）は「８２０メートル戦は合わなかった」（○）。チャンピオンセーラ（６Ｒ）も「前走は不良馬場が苦手なのか、脚を使ってくれなかった」（○）。

《鴨宮 祥行》

１勝。ココロネ（３Ｒ）で勝利を意識。「距離が延びても」（◎）。クインズノヴァ（１Ｒ）は「前走の内容で負けたなら仕方ない」（◎）。グリューンヴァルト（６Ｒ）も「スタートが決まれば」（◎）。トトノオー（５Ｒ）は「叩き２走目で」（○）。スマートセラム（８Ｒ）も「１４００メートル戦に戻ってどうか」（○）。

《笹田 知宏》

１勝。ラッキードリーム（１１Ｒ）に気合。「自分のペースで運べれば」（◎）。セレリタス（３Ｒ）は「使いつつ競馬を覚えてくれたら」（○）。

《杉浦 健太》

１勝。サチノメグミ（３Ｒ）に前進を見込む。「ゲートを五分に出れば」（◎）。ララパサージュ（１Ｒ）は「じっくりを脚をためて行きたい」（○）。

《長谷部 駿弥》

タオロマイ（１０Ｒ）に好感触。「攻め馬の感触がいい。逃げることができれば」（◎）。キングテヤン（３Ｒ）も「馬体が絞れてくれば」（◎）。エイシンバーマン（７Ｒ）は「クラスの壁があるかも」（△）。

《新庄 海誠》

ガミラスラバウル（２Ｒ）に大駆けムード。「能力はあるが、砂をかぶると嫌がるので外枠がほしかった」（◎）。マクラガレーヌ（７Ｒ）は「行き切れたら」（○）。

《大山 龍太郎》

期待のニシノヒナアラレ（１０Ｒ）は「使いつつよくなっている。しまいはしっかりしているのでうまく間隙を突きたい」（◎）。エーデルリッター（３Ｒ）も「かかる面があるので折り合い重視で」（◎）。

《大柿 一真》

ジャクソンルーツ（８Ｒ）に自信。「追い切りは動くタイプではないので心配ない。久々でも」（◎）。バイカル（９Ｒ）も「安定している。いい位置を取れたら」（◎）。

《小谷 哲平》

マイネルジーニアス（９Ｒ）に一変を見込む。「ホッカイドウ競馬では短距離を使っていたし、大外枠も歓迎」（◎）。マジカルフェイス（１Ｒ）も「メンバーが楽になったし、馬も元気なので」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触