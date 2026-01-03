第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われている。日本テレビの中継に映った可愛らしい風貌の1台がネット上で話題になっている。

白と黒の車体に、丸いライトが目のように見える。

走る選手の後ろに映り、話題になっていたのはトヨタ自動車の「e-Palette」だった。今大会では医務車、緊急対応車として採用されたバッテリーEVで、自動運転にも対応している。同社公式サイトによると、メーカー希望販売価格は2900万円〜と紹介されている。

X上のファンもこの1台に注目。デザインが気になるコメントが多く書き込まれた。

「調べたらトヨタのe-Paletteと知った」

「トヨタの車が面白そうだった」

「たまに映る近未来的なバスみたいなのが気になって気になって」

「自動運転バスみたいなのが並走してるんだがあれ何？」

「変わった形の車」

また、ライトが目のように見えることもあり「ガチャピン顔のトヨタEV車」「走ってるバス可愛い」など愛らしいデザインに注目する声もあった。

同社はこれまでも箱根駅伝に車両を提供してきたが、今大会はこのほか共同カメラ車、競技者バスなど40台が大会運営をサポート。すべての車両で燃料電池車（FCEV）、電気自動車（BEV）、ハイブリッド車（HEV）を採用して、選手と地球にやさしい持続可能な大会を目指している。



（THE ANSWER編集部）