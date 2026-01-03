歌手のエリー・ゴールディング（39）が、チャールズ国王の新年叙勲リストで大英帝国勲章MBEを授与された。国連環境親善大使として活動するエリーは、生物多様性と気候変動対策への貢献が評価された形だ。



【写真】同じく授与されたシンシア・エリヴォ

今回の叙勲リストには1157人が名を連ね、音楽界からは「ウィキッド ふたりの魔女」のシンシア・エリヴォ（38）や「刑事ジョン・ルーサー」のイドリス・エルバ（53）も選ばれている。シンシアは音楽と演劇への功績によりMBEを受章し、「こんなことが自分に起こるなんて思いもしなかった」と驚きを語ったうえで、「私がこの仕事をどれほど大切に思っているか、そしてこれからも最善を尽くして続けていくという意思が伝わればうれしい」とコメントしている。



一方、イドリスは、若者支援を行う自身の団体「Elba Hope Foundation」の活動や、ナイフ犯罪への啓発キャンペーンが評価されて叙勲リストに名を連ねた。「この栄誉を、才能と意欲、そして強さで活動を支えてくれた多くの若者たちを代表して受け取ります」と語り、「若者への継続的で実践的な支援の重要性、そして暴力以外の選択肢を示す責任が私たち全員にあることを、もっと広く伝えていきたい」と思いを述べた。



そのほか、「ハリー・ポッター」シリーズで知られる俳優ワーウィック・デイヴィス、作家リチャード・オスマン、「リトル・ブリテン」で人気のコメディアン、マット・ルーカスがOBEを受章した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）