新年を迎え、1月2日に皇居で「新年一般参賀」が行われた。天皇皇后両陛下をはじめ14人の皇室が出席。今回が初めての参加となる秋篠宮家の長男悠仁さま（19）は、モーニングコート姿で臨んだ。

【写真】佳子さま31歳の誕生日直前に飛び出した“婚約報道” 結婚を巡る「葛藤」の中身

今年で筑波大学2年となる悠仁さまは昨年9月に成年式を終え、公務にも少しずつ携わっている。将来天皇になる可能性が高いだけに注目を集めているが、皇室にも少子高齢化の波が訪れている。20年後の一般参賀に14人も参加しているか定かではない。現行の法律では女性皇族は一般男性と結婚すると皇室を離脱することになるからだ。

「悠仁さまの姉、眞子さん（34）が小室圭さん（34）と結婚して皇籍を離れたように、妹の佳子さま（31）も天皇皇后両陛下の長女愛子さま（24）も一般男性と結婚すれば皇室を離れることになります。旧宮家の男性を婿に迎えて皇室に残ってもらう案もありますが、本人たちや国民の合意を得られるのでしょうか」（皇室ジャーナリスト）

20年後、一般参賀に参加する悠仁さまが結婚しているかも分からない。

■小室圭さん騒動の余波でお妃探しが難航する可能性も

「小室さん騒動で秋篠宮家の結婚には、国民やメディアの目も厳しくなり、お妃探しが難航する可能性もありそうです。悠仁さまは跡継ぎ問題も出てくるので、相手の立場にも配慮する必要性も出てくるでしょう」（同）

20年後、悠仁さまの隣に立っていそうなのは、三笠宮家の彬子さま（44）と瑶子さま（42）、高円宮家の長女承子さま（39）あたりになりそうだ。

「ただ瑶子さまは今回の参賀を欠席し、昨秋の園遊会でも“途中退出”報道が出るなど不安定なところもみられます。承子さまは、“奔放プリンセス”と報じられたこともあり、突然の結婚発表もあり得ると思います」（同）

となると、彬子さまが悠仁さまの隣に立つ可能性が高くなってくる。悠仁さまにとっては、曽祖父の昭和天皇の弟で、2016年に薨去した三笠宮崇仁さまの孫にあたる。

「昨年、彬子さまは三笠宮家を継承して、皇族女子で戦後初の当主となり、独身のまま皇族としての活動を全うするのではと言われています。近年は博士号を取得したオックスフォード大学の留学記『赤と青のガウン』の文庫本がベストセラーになり、テレビやラジオに出演するなど、国民的な認知度も高まっています」（同）

20年後、新年一般参賀に悠仁さまと共に出席するのは誰になるのだろうか。

◇ ◇ ◇

悠仁さまの姉、佳子さまには“婚約報道”も。関連記事「悠仁さま『友人とガスト』でリア充の一方…警備の心配とお妃候補との出会いへのプレッシャー」などもあわせて読みたい。