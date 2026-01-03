ÌÚÂ¼ÂóºÈ¥É¥é¥Þ¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é½÷ÀÎ®·ì¡×¤ÇÂçÁûÆ° ¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤¬´éÌÌÄ¾·â¡Ê2004Ç¯¡Ë¡Ú¼Ò²ñ¤òÍÉ¤ë¤¬¤·ÊÑ¤¨¤¿ ÎòÂå¥¹¥¯¡¼¥×¤ÎÎ¢Â¦¡Û
¡¡2004Ç¯1·î´ü¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡Ö¥×¥é¥¤¥É¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡£1·î20Æü¡¢¼ýÏ¿¤ÎµÙ·ÆÃæ¡¢¥¥à¥¿¥¯¤¬¥¨¥¥¹¥È¥é¤¬¤¤¤ë¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤òÊü¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤¬¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î´éÌÌ¤òÄ¾·â¤·¤ÆÎ®·ìÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¥à¥¿¥¯¤Ï¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬¤É¤ì¤â30¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î²¦ÍÍ¡£¤Þ¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î´ÇÈÄÇÐÍ¥¤À¤±¤Ë¾ðÊó¤ÏÈëÆ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤«¤é2¡¢3Æü¸å¤ËÃÎ¿Í¤È¿©»ö¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¥à¥¿¥¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ë½÷¤Î»Ò¤Î´éÌÌ¤¬·ì¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçÁû¤®¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡×
¡¡È¯Ã¼¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Î¾ðÊó¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¡ÖÎ¢¼è¤ê¡×¤ËÁö¤ê¡¢µ»ö¤Î·ÇºÜ¤Ï27Æü¡£¤·¤«¤·¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤«¤é¤Î°µÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Î¥¹¥¯¡¼¥×°Ê³°¡¢¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÃ¯¤â¤¬È¾¿®È¾µ¿¡£¸åÄÉ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï°ìÉô¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¡ÊÊ÷ÅÄ½ß¡Ë