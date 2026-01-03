“子ども”という役を押し付けないで！年末年始の食事や旅行にウンザリする子どもたちの本音
子どもにとって、“冬休み”にあたるこの時期は楽しくて仕方がないはず。お正月にもらえるお年玉でなにを買おうかワクワクしているだろう……。大人はそう考えているかもしれませんが、彼らは彼らなりに悩みを抱えているようです。
◆遠い親戚と会うのがしんどい
神奈川県在住の鈴木陽斗さん（仮名・14歳）は、家族の繋がりを大切にする家で育ちました。毎年お盆と正月は親戚で集まり、みな近況を報告しながら食卓を囲むのだそう。
「よく会う親戚は慣れてるし、良いんです。ただ、お正月はお盆とは比べ物にならないくらい人が集まります。ひいおばあちゃんに兄弟が多いから、その兄弟の家族が集まると1クラス分くらいの人数になるんです。どの家もそんな人数受け入れられないから、横浜の中華街のちょっと良い店を予約して行くんですよ。くるくる回るテーブルに美味しい料理が並んだら、嬉しいはずじゃないですか。でも全然嬉しくないんです」
その理由を陽斗さんはこう言います。
「なじみのない大人に緊張するんですよね。両親が気を遣っている姿を見るからとかそんなんじゃなくて、知らない人になに話していいのか分からない。だから、やたら目の前の食事に集中して、いっぱい食べるんです。そうすると、大人も『よく食べるな〜』って喋らなくても笑ってくれるし。お腹は苦しいけど、話さなきゃいけないプレッシャーより全然楽です」
そう語る陽斗さんの横顔は随分大人びて見えました。確かに頻繁に顔を合わせ、気が置ける親戚には近況の報告もしやすいですが、毎年40人ほど集まっていると、毎回全員と話すこともないでしょう。しかも、大人はお酒も入っているから、一体どこまで自分の話を覚えてくれているのかも図りにくい。そうした中で、無邪気に近況報告ができる度胸はなかなか持てないのではないでしょうか。
◆旅館が楽しいのは大人だけだから！
愛知県名古屋市在住の武藤渉さん（仮名・11歳）は年末年始恒例の家族旅行にうんざりしていると訴えます。
渉さんは母子家庭で、普段はお母さんと祖父母と一緒に4人で暮らしています。お母さんが自身で会社をやっているから忙しく、主に祖父母が面倒を見てくれているそうです。そんな渉さんがお母さんとゆっくり過ごすことができるのは、まとまったお休みが取れる年末年始。お母さんは日頃かまってあげられないことを負い目に感じ、旦那さんと別れてからは毎年渉さんと、面倒を見てくれているご両親とで家族旅行に出掛けるようになったのだとか。
その一方、渉さんは「最初は珍しいし、楽しかったけど最近はそんな」と不満をこぼします。
◆「旅館のご飯、おいしくない！」
なにに不満があるのかと聞くと「まずご飯がおいしくない」と渉さん。
「旅館のご飯は、お刺身とか天ぷらとかだけど、僕は別にそれを特別だとは思わない。それよりも、ハンバーグや唐揚げ、カレー、オムライスが食べたい。えびの天ぷらくらいしか喜べるものがない」と言い切ります。
確かに、和食を心から喜べるようになったのは、筆者も20歳を過ぎてお酒を嗜むようになってからです。それまではこういった落ち着いた食事にそれほどテンションは上がりませんでした。もっと単純な味で、ジャンクな食べ物のほうが嬉しかったです。渉さんもそうなのでしょう。
◆温泉の楽しみ方も分からない
渉さんは続けて温泉へも苦言を呈します。「そもそも、お風呂が好きじゃない。髪や身体を洗ったりするすべての動作が面倒くさいのに、温泉はさらにルールもある。おじいちゃんは、黙ってじっくり浸かりたいみたいだけど、僕からしたら死ぬほど退屈。すべての風呂に10秒ずつ浸かったら、もうなにもすることがない。大人はなんであんなにゆっくりしたがるの!?」
◆遠い親戚と会うのがしんどい
神奈川県在住の鈴木陽斗さん（仮名・14歳）は、家族の繋がりを大切にする家で育ちました。毎年お盆と正月は親戚で集まり、みな近況を報告しながら食卓を囲むのだそう。
「よく会う親戚は慣れてるし、良いんです。ただ、お正月はお盆とは比べ物にならないくらい人が集まります。ひいおばあちゃんに兄弟が多いから、その兄弟の家族が集まると1クラス分くらいの人数になるんです。どの家もそんな人数受け入れられないから、横浜の中華街のちょっと良い店を予約して行くんですよ。くるくる回るテーブルに美味しい料理が並んだら、嬉しいはずじゃないですか。でも全然嬉しくないんです」
その理由を陽斗さんはこう言います。
「なじみのない大人に緊張するんですよね。両親が気を遣っている姿を見るからとかそんなんじゃなくて、知らない人になに話していいのか分からない。だから、やたら目の前の食事に集中して、いっぱい食べるんです。そうすると、大人も『よく食べるな〜』って喋らなくても笑ってくれるし。お腹は苦しいけど、話さなきゃいけないプレッシャーより全然楽です」
そう語る陽斗さんの横顔は随分大人びて見えました。確かに頻繁に顔を合わせ、気が置ける親戚には近況の報告もしやすいですが、毎年40人ほど集まっていると、毎回全員と話すこともないでしょう。しかも、大人はお酒も入っているから、一体どこまで自分の話を覚えてくれているのかも図りにくい。そうした中で、無邪気に近況報告ができる度胸はなかなか持てないのではないでしょうか。
◆旅館が楽しいのは大人だけだから！
愛知県名古屋市在住の武藤渉さん（仮名・11歳）は年末年始恒例の家族旅行にうんざりしていると訴えます。
渉さんは母子家庭で、普段はお母さんと祖父母と一緒に4人で暮らしています。お母さんが自身で会社をやっているから忙しく、主に祖父母が面倒を見てくれているそうです。そんな渉さんがお母さんとゆっくり過ごすことができるのは、まとまったお休みが取れる年末年始。お母さんは日頃かまってあげられないことを負い目に感じ、旦那さんと別れてからは毎年渉さんと、面倒を見てくれているご両親とで家族旅行に出掛けるようになったのだとか。
その一方、渉さんは「最初は珍しいし、楽しかったけど最近はそんな」と不満をこぼします。
なにに不満があるのかと聞くと「まずご飯がおいしくない」と渉さん。
「旅館のご飯は、お刺身とか天ぷらとかだけど、僕は別にそれを特別だとは思わない。それよりも、ハンバーグや唐揚げ、カレー、オムライスが食べたい。えびの天ぷらくらいしか喜べるものがない」と言い切ります。
確かに、和食を心から喜べるようになったのは、筆者も20歳を過ぎてお酒を嗜むようになってからです。それまではこういった落ち着いた食事にそれほどテンションは上がりませんでした。もっと単純な味で、ジャンクな食べ物のほうが嬉しかったです。渉さんもそうなのでしょう。
◆温泉の楽しみ方も分からない
渉さんは続けて温泉へも苦言を呈します。「そもそも、お風呂が好きじゃない。髪や身体を洗ったりするすべての動作が面倒くさいのに、温泉はさらにルールもある。おじいちゃんは、黙ってじっくり浸かりたいみたいだけど、僕からしたら死ぬほど退屈。すべての風呂に10秒ずつ浸かったら、もうなにもすることがない。大人はなんであんなにゆっくりしたがるの!?」