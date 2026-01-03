猛スピードであおり運転してきたトラックの“社名”を警察に通報。サングラス姿の運転手の末路は…――年末年始ベスト
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年6月25日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2024年あおり運転実態調査』によれば、あおり運転をされたことがあるドライバーは72.5％であった。2023年の53.5％よりも大幅に上昇し、半年間でも24.1％と多くのドライバーがあおり運転に遭遇していることがわかった。
今回は、“あおり運転”に巻き込まれながらも、冷静な対応で乗り越えた2人のエピソードを紹介する。
◆子どもを守りたい…その一心で冷静に対応
西村真理さん（仮名・30代）は、当時3歳の息子を乗せて車を運転している途中、人生で初めて“あおり運転”を受けた。
「その日は、子どもと一緒にイベントに参加するため、車で20分ほどの距離を走っていました。田舎道から国道に合流する際、右後方から大型トラックが近づいてきたのが目に入ったんです」
合流地点にはまだ十分な距離があり、スムーズに国道に入ることができた。しかしその直後、その大型トラックが猛スピードで迫ってきたという。
「追い越したいのかなと思って道を譲ろうとしたんですが、片側一車線だったので追い越す場所もありません。すぐに、“あ、これ、あおられてる”と気づきました」
トラックは車間距離を詰め、何度も追突寸前まで接近してきたそうだ。後部座席に座る息子に、万が一のことがあったらと思うと、西村さんは恐怖と怒りで頭が真っ白になった。
「事故でも起きたらどうしようと血の気が引きました。でも、息子を守るために冷静になろうとして、運転手の顔とナンバーを確認したんです。特徴的なサングラス姿だったので、すぐに覚えられました」
目的地に到着して、すぐに警察に連絡。トラックの特徴やナンバー、車体に書かれていた社名（A社）を伝えたという。
◆田舎の“噂ネットワーク”がドライバーを追い詰めた
数日後、思いがけないところから“その後の状況”が耳に届いた。
「製造業をしている友人が『会社で配送を頼んでるA社のドライバーが、あおり運転で警察に通報されたらしい』と教えてくれたんです」
友人によると、その運送会社の社内では、警察からの通報があったことが話題になっていたようだ。
そして、日時も社名も一致しており、西村さんが遭遇したドライバーで間違いないと判明した。
「私は、他県から引っ越してきたばかりだったので驚きました。地元の人たち特有のネットワークがあって、すぐに“どこの誰か”まで噂が広まったみたいです」
地域のつながりが濃いと、悪質な運転もすぐに“見える化”される。
「怒りに任せず、冷静に対応することが大切だと実感しました」
◆突然のクラクションと運転手の“中指”
5月の週末、行楽シーズンまっただなかの高速道路を走っていた高木翔太さん（仮名・30代）。
「渋滞もなく、周囲の車も落ち着いた流れで、本当に気持ちのいいドライブだったんです。高速でこんなに穏やかに走れるのが、珍しいくらいでした」
しかし、そんな空気が一変したのは、突然「プーーーー！！！」と鳴り響いた後ろからのクラクションだった。
「バックミラーを見たら、白いワゴン車がハイビームをチカチカさせながら、すごい勢いで近づいてきたんです。まるで、左右の車をなぎ倒すように迫ってきました」
車には明らかに威圧感のある男女2人が乗っていた。追い越す度に窓を開け、怒鳴っていたという。高木さんがその車に並んだときも、大きなクラクションに続き、中指を立てて通り過ぎていった。
