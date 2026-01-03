【Amazon スマイルSALE 初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分

Holy Stone ドローン「HS360E」

Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE 初売り」の対象商品にHoly Stoneのドローンが追加された。

セールでは、GPS搭載の100g未満軽量ドローン「HS155（グレー）」やバッテリー2個付きで28分飛行可能な小型ドローン「HS280D（ホワイト）」、安定飛行と連動したシャボン玉を楽しめる「HS320」などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「HS155（グレー）」

1,080Pの高解像度カメラを搭載した、GPS搭載の軽量ドローン。120度広角と90度調節可能なカメラ角度で、飛行時の撮影体験を最適化する。最大32GのTFカードに対応しており、美しい景色を保存できる。

「HS280D（ホワイト）」

ブラシレスモーターを搭載しており、よりパワフルで安定した飛行を実現。HDカメラを搭載し1,920×1,080Pの画質を楽しめる。パッケージには2つのバッテリーが付属しており、1つのバッテリーの使用時間は14分。2つのバッテリーを連続して使用することで、28分間の連続使用が可能となる。なお屋外での飛行時には、外付け型リモートIDを搭載することが必要。これにより、より規制に適合し、安全性も高まる。

「HS320」

2段階調節で、優雅な泡の舞いから迫力のバブルショーまで簡単操作で楽しめる、空飛ぶシャボン玉ドローン。高性能ブラシレスモーター搭載で静音かつ安定飛行を実現し、ヘッドレスモード、3段階速度調整、サークル飛行や高速回転など、多彩なモードでの操縦を体験できる。