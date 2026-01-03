【Amazon スマイルSALE 初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分

オフロードRCカー「DE14210」

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE 初売り」の対象商品にDEERCのラジコンカーが追加された。

今回のセールでは、2852ブラシレスモーターを搭載したオフロードRCカー「DE14210」や1080Pカメラ付きのオフロードRCカー「DE36W」、水陸両用オフロードRCカー「DE93」などが対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

オフロードRCカー「DE14210」

強力な2852ブラシレスモーターを搭載。アルミ製の金属ヒートシンクとファンのデザインにより、高負荷時でも安定した運転を確保する。RCカーのデフォルトでは56km/hの速度で起動し、76km/hのより高い速度に切り替えることが可能だ。3S 11.1Vリチウムイオンバッテリーを搭載し、15Cのバッテリー倍率を持っているため、高速走行や加速時に強力なパワー出力を確保する。

オフロードRCカー「DE36W」

1080Pカメラを搭載。専用アプリをダウンロードして、トラックからの映像をFPVリアルタイムでのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができる。大容量の充電式6V/800mAhバッテリーで、約4時間に完全に充電して、約30分遊べる。

オフロードRCカー「DE93」

陸上だけでなく、水中でもスムーズに走行。四輪駆動設計を採用し、あらゆる地形で走らせることができる。また、場所を選ばず360度の回転操作をスムーズに行なえるだけでなく、360度フリップ機能も備えている。2つの充電式バッテリーが付属しており、合わせて最大40分間の走行が可能だ。