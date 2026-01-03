【Amazon スマイルSALE 初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分

X30 Ultra ロボット掃除機

Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE 初売り」の対象商品にDreame（ドリーミー）のロボット掃除機が追加された。

セールでは、8,300Paの強力な吸引力と様々な機能を搭載した「X30 Ultra」や、高度なAI+3Dマッピングシステムを搭載した「L10S Ultra」、モップのリフトアップや自動脱着機能を実現した「L20 Ultra Complete」などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「X30 Ultra」

8,300Paの強力な吸引力を実現するロボット掃除機。自動ゴミ収集機能のほか、自動給水・モップ自動洗浄＆乾燥・自動洗剤補充・ウォッシュボードの自動洗浄など、様々な機能が搭載されている。

「L10S Ultra」

障害物を認識して避ける「AI+3D マッピングシステム」を搭載したモデル。物体の検出精度が高い「RGB カメラ」及び3D物体回避技術を利用して、床のタイプや部屋の形状、障害物など家の環境を正確に学習し、清掃経路や家の3Dマップを素早く作成する。自社の強力モーターを内蔵し、5,300Paの吸引力で、細かいチリやホコリをしっかり除去する。

「L20 Ultra Complete」

ゴミ捨てからモップ洗浄・乾燥までを任せられる、5way全自動ベースステーションが付属し、モップエクステンド技術が搭載された一体型ロボット掃除機。7,000Paのパワーで、毛髪・ペットの毛・微細なホコリも丸ごと吸引できる。また2つの高速回転モップが床にしっかり圧をかけ、こびり付いた汚れや飲み物のシミも強力に擦り落とす。