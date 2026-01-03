【Amazon スマイルSALE 初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE 初売り」の対象商品にXiaomi（シャオミ）のロボット掃除機が追加された。

今回のセールでは、スマート検知システム搭載「Robot Vacuum 5 Pro」や、自動集塵・モップ洗浄・温風乾燥機能を備えたOmniステーション搭載「Robot Vacuum X20 Pro」、4000Pa 強力吸引、4つの吸引レベルを調整してほこりやごみを効果的に掃除する「E10」などが対象商品としてラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Robot Vacuum 5 Pro

昇降式レーザーナビゲーションシステムを搭載し、低いすき間を検知するとモジュールが自動で縮み、超スリムな本体へと変形。これにより高さ9.5cmのすき間にも入り込み、より効率的に清掃することができる。強力な20,000Paのファンブロワー吸引により、ホコリや細かな粒子、ゴミ、髪の毛やペットの毛など、日常の汚れを簡単に取り除くことが可能だ。

Robot Vacuum X20 Pro

7000Paファンブロワーの吸引力により、家中をスムーズに移動し、届きにくい床のすき間や隅、家具の下などからほこりや髪の毛を効率的に取り除く。吸引掃除後に水拭き掃除など、4つの掃除モードに対応し、ほとんどの家庭の掃除習慣に合わせることができる。掃除中は厚みのある2つのモップが高速回転、2つのモップが床に密着し、床の汚れを効率的に落とす。

E10

80×325mmのコンパクトサイズで置き場所を選ばず設置できる。4000Pa 強力吸引、4つの吸引レベルを調整してほこりやごみを効果的に掃除する。標準モードの場合、バッテリー持続時間は110分。3つの水量レベル対応のスマートウォータータンクを装備し、床の種類に応じて床が濡れ過ぎないように排水を調整する。