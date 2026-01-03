【Amazon スマイルSALE 初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分

Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF EX)

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE 初売り」の対象商品にダイソンのサイクロン式コードレススティック掃除機が追加された。

今回のセールでは、高機能LEDとオートモードを搭載した「Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF EX) 」、最長60分の連続運転が可能な「Dyson V12 Origin (SV49 OR) 」、ダイソン デジタルモーター V8を搭載した「Dyson V8 Origin (SV25 RD2 AM) 」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF EX)

床を選ばず徹底掃除できる、吸引力の高いスティッククリーナー。高機能LEDとオートモードを搭載し、正確に照射角度を調整した光がフローリングの見えないホコリを可視化、取り逃しを防ぐ。吸引口に設置されたピエゾセンサーが、ゴミの量やサイズを検知して、最適な吸引力に自動で調整する。また、液晶ディスプレイに、吸引したゴミをサイズごとに分類し、リアルタイムで表示する。

Dyson V12 Origin (SV49 OR)

Dyson V12のAmazon限定シンプルモデル。パワフルで小型なDyson Hyperdymiumモーターが高速回転し、微細なホコリから大きなゴミまで、しっかり吸い取る。小型で軽量のモーターが毎分最大122,000回転する。

Dyson V8 Origin (SV25 RD2 AM)

ダイソン デジタルモーター V8を搭載し、強力な吸引力と低い運転音を実現。最長40分の運転が可能で、モーター駆動のヘッドを使用しても約30分、強モードを使用しても約5分の連続使用ができる。

f