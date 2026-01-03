タレントで実業家の板野友美（34）が3日までに自身のインスタグラムを更新。大みそかに出場した「第76回NHK紅白歌合戦」を振り返った。

「12年前にAKB48を卒業してまさかもう一度紅白歌合戦に出場できるなんて思ってもみなかったことで このメンバーでまた紅白のステージに立てるのも感慨深かったです」と書きだした板野。「メンバーといると、12年前も昨日のことのように何も変わらない空気感で包み込んでくれます 人生何が起こるかわからないなーと改めて実感した年末でした」と振り返った。

「紅白歌合戦。思い返すと小6の時EXILEさんのキッズダンサーとして人生初の紅白歌合戦に出場させていただきました。その後、AKB48現役時代（14歳〜22歳）に5回、そして今回…7回も憧れの紅白歌合戦に出場していました 信じられないくらい光栄なことです」と回顧。「今も頑張って活動してくれている現役のメンバー、関係者の皆さま、応援してくれる皆さまのおかげです。本当に感謝が絶えません。年末にもらったエネルギーを2026年もっともっと大きなものにしてみんなに返していくぞーーーーーと年始早々意気込んでおります」と感謝した。

続けて「そして、私の衣装は→大きめのパフショルにミニスカートでお腹が少し空いてるクロップドデザイン。（こんなにミニスカもお腹が出てるのも私だけらしいです）襟の部分とウエストの部分がベロアになってたり胸元がレースになってたり細部まで《ともちんぽさ満載》の衣装にしてくれました！！@osarecompany 皆さまありがとううううう」とこの日の衣装を解説。最後に「※あ！髪型、ストレートとハーフアップどっちがすき？」とファンに投げかけた。

ファンからは「ともちんの笑顔が好きすぎて女なのに見惚れてる」「可愛すぎる」「とても美しい」「やはり色褪せない可愛いすぎるアイドル」「あの時のともちんのまんまで感極まった」「可愛い衣装に、可愛いともちん。最高でした」などのコメントが寄せられた。