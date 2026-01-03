【Amazon初売り】「レゴ スター・ウォーズ」シリーズのレゴセット各種がラインナップ【2026】
「レゴ スター・ウォーズ ミレニアム・ファルコン」（75192）
Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE 初売り」の対象商品に「レゴ スター・ウォーズ」シリーズのレゴセットが追加された。
セールでは、「反乱軍ジャガーノート」（75413）や「C1-10P 'チョッパー' アストロメク・ドロイド」（75416）、「惑星フェルーシアの戦い 分離主義勢力の大型兵員輸送車」（75435）など、「スター・ウォーズ」シリーズの世界観を楽しめる様々なセットがラインナップ。期間中、それぞれ割引価格で提供される。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
「反乱軍ジャガーノート」（75413）
ピース数：813
「スター・ウォーズ」アニメシリーズ「クローン・ウォーズ」のヒーローになりきって遊べる組み立てセット。車体を傾けるだけで動く10輪輸送車は、車内でも遊べる。本セットには、「キ＝アディ＝ムンディ」（ライトセーバー付き）、「コマンダー・バカーラ」、「ギャラクティック・マリーン」の3体（それぞれブラスター付き）のほか、「バトル・ドロイド」3体（ブラスター付き）が付属する。
「C1-10P 'チョッパー' アストロメク・ドロイド」（75416）
ピース数：1,039
「スター・ウォーズ」実写ドラマ「アソーカ」に登場したおちゃめなドロイドをリアルに再現できる組み立てセット。回転する頭の動きをレバーで遠隔操作できるほか、腕を動かしたり、胴体から工具を取り出したりもできる。
ディスプレイ イメージ
「惑星フェルーシアの戦い 分離主義勢力の大型兵員輸送車」（75435）
「スター・ウォーズ」アニメシリーズ「クローン・ウォーズ」のアクションを再現できる組み立てセット。スタッドシューター2台を装備した輸送車は、隠し車輪によって平らな面をスムーズに移動できる。つまみを回すと前面ハッチから展開するドロイド配置ラックをはじめ、側面パネルを開けばパイロットのコックピットやSTAPスピーダーが積載された後部の貨物庫などでも遊べる。
ディスプレイ イメージ