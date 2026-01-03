【Amazon スマイルSALE 初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分

S&W M49 ボディーガード 3インチ ヘビーウェイト バージョン2

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE 初売り」の対象商品にタナカのモデルガンが追加された。

今回のセールでは、「S&W M49 ボディーガード 3インチ ヘビーウェイト バージョン2」、「コルト エアクルーマン R-model ヘビーウェイト」、「シグ P228 ツートン エボリューション2 オールヘビーウェイト」などがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

M49ボディーガードの3インチモデルをモデルガンとして商品化したもの。モデルガンとしては、Version.2になっており、スムーズに作動し、リアルな刻印に変更されている。

コルト エアクルーマン R-model ヘビーウェイト

コルト社製エアクルーマンを、耐久性、作動性を向上させた「R-model」仕様のモデルガンとして製作したもの。コルトメカを忠実に再現したために発生していたシリンダーロックアップ問題も、強固なプレス製とダイカストの2ピース構造に変更されたリバウンドレバーによって長期にわたり作動タイミングのズレを防止する。

シグ P228 ツートン エボリューション2 オールヘビーウェイト

米国で軍や法執行機関での評価の高いP228にシルバーカラーのスライドを装着したモデル。P228発火ブローバックモデルガンをベースに製作されている。スライド、フレーム、グリップには重量感のあるHW樹脂を使用し、衝撃が集中するバレルには特殊ABSを採用。特徴的なシルバーカラーのスライドは、定評のあるセラコートで塗装。明るさを抑え落ち着きあるシルバーにすることで、ブラック色のフレームとのカラーバランスにもこだわっている。