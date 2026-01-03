【Amazon スマイルSALE 初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE 初売り」の対象商品にマルシン工業のモデルガンが追加された。

今回のセールでは、「U.S.N.9mm M9 ドルフィン シルバー」、「ワルサーPPK エクセレントヘビーウエイト X-PFC」、「ルガー P-08 4インチ パラベラム チェッカー木製グリップ仕様 金属製モデルガン完成品 ダミーカート仕様」、「COLT XM177E2 金属製 モデルガン組立キット 発火タイプ」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

U.S.N.9mm M9 ドルフィン シルバー

セミ/フル切替式マシンピストルのシルバーモデル。

ルガー P-08 4インチ パラベラム チェッカー木製グリップ仕様 金属製モデルガン完成品 ダミーカート仕様

圧倒的な「重量感」と「存在感」美しく輝く、純金 (24k)メッキ仕上げの「STGA認定」金属製モデルガン。当時の軍用9mmパラベラム弾ならではのシンプルなリム刻印を再現しており、リアルな「カッパーヘッドダミーカートリッジ」が5発付属する。グリップは、金属肌との対比が美しい木製。雰囲気を盛り上げるフィールドストリップ用テイクダウンツールが付属する。

COLT XM177E2 金属製 モデルガン組立キット 発火タイプ

錆びにくいSUS製ファイアリングピン＋本体内部金属部品のメッキ処理により防錆性能が向上し、さらに新型ボルト形状＋新型アルミカートリッジでより快調な動作を実現したM16シリーズ。