イメージ画像

Amazonにて開催されている「Amazon初売り」の対象商品に乾電池が追加された。

今回のセールでは、Amazonベーシックの「単3形 アルカリ乾電池 1.5V 150本セット」や「単4形 アルカリ乾電池 1.5V 200本セット」、「東芝 アルカリ乾電池 単3形 1.5V 40本セット」、「東芝 充電式ニッケル水素充電池 スタンダードモデル 単4形(20本入り)」、「パナソニック エネループ スタンダードモデル 急速充電器セット 単3形充電池 4本付き」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Amazonベーシック 単3形 アルカリ乾電池 1.5V 150本セット

産業用または大量使用向けにバルクパッケージされた1.5ボルトの単3アルカリ電池150本セット。

東芝 充電式ニッケル水素充電池 スタンダードモデル 単4形（20本入り）

パナソニック エネループ スタンダードモデル 急速充電器セット 単3形充電池 4本付き