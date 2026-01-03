【Amazon スマイルSALE 初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分

東京マルイ No.1 G18C フルオート 電動ブローバック

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE 初売り」の対象商品に東京マルイのトイガンが追加された。開催期間は1月7日23時59分まで。

対象商品には、電動ブローバック・フルオート式「No.10 ハイキャパ5.1」や、エアソフトガン「No.6 M1851 NAVY」などトイガン各種のほか、電動式BBオートローダー、スペアマガジン、マイクロプロサイトなどのオプションパーツがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

東京マルイ エアリボルバープロ No.6 M1851 NAVY エアリボルバー

本商品は、パーカッション式リボルバー。実銃の構造を新規の発射機構で再現されている。独自の新機構及びエアルートで安定した弾速と命中精度を実現する。

実銃のシリンダー刻印をレーザーマーキングで再現。さらに、ローディングレバーがリアル可動し、球込めギミックを再現している。木目塗装を施したウッドタイプグリップを採用。

実銃同様にフレーム、バレル、シリンダーが通常分解・結合できる。SAA同様にセフティ機能を搭載し、安全性にも配慮されている。真鍮製パーカッションキャップ付属。可変HOP搭載により、0.2gBB弾にも対応する。

東京マルイ オプションパーツ No.255 電動式給弾器 BBオートローダー

装弾数約1600発、BB弾を手軽にマガジンへ給弾できる電動式ローダー。マガジンの給弾口をローダーの給弾口に軽く押し付けるだけで満タンまで給弾できる。装弾数35発の「M4A1 MWS用スペアマガジン」なら、約4秒で給弾が完了。本体のメイン給弾口のほか、3種類のアダプターを組み合わせることで、幅広いシリーズのマガジンに対応する。

※マルイ製マガジン以外には使用できません。マルイ製マガジンも、連射マガジンや10才以上用商品を初め、使用できない物もあります。必ず事前にご確認ください。