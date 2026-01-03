◆プロレスリング・ノア「ＮＥＷ ＹＥＡＲ ＲＥＢＯＯＴ ２０２６」（２日、新宿ＦＡＣＥ）観衆４６８

プロレスリング・ノアは２日、新宿ＦＡＣＥで「ＮＥＷ ＹＥＡＲ ＲＥＢＯＯＴ ２０２６」を開催した。

第３試合の８人タッグマッチでＫＥＮＴＡ、佐々木憂流迦、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡの新ユニット「チーム名『ＷＨＩＴＥ ＲＡＶＥＮ ＳＱＷＡＤ（白いカラス）』」がジャック・モリス、モハメド ヨネ、Ｅｉｔａ、Ｈｉ６９と対戦。試合は佐々木がＨｉ６９を９分２９秒、腕ひしぎ逆十字固めで仕留めた。

試合後に元日の日本武道館で「ＸＸＸＸ」内藤哲也とのタッグでＧＨＣタッグを奪取したＢＵＳＨＩが乱入。ＫＥＮＴＡの顔面へ黒い毒霧を噴射し、次期挑戦者に指名した。さらにＢＵＳＨＩは防衛戦の日程も２・１１後楽園ホールと勝手に決めた。

バックステージでＢＵＳＨＩは「次のチャレンジャー、ホワイトなんちゃらかんちゃら。リーダー、スケジュール空けといてくださいよ。パートナーはお任せしますよ。Ｘでもなんでもね。ホントは１月にこのタッグベルトせっかく獲ったばっかなんだからやりたかったけどさ。まあ、なんせ内藤のスケジュールが忙しいんでね。どうしても２月になっちゃうかな。次、俺たちが上がるリングは。ただね、２月１１日って指定したけど、どうやら昼の興行らしいね。これはチャンスかな。内藤、朝弱いんでね。そのへんも含めて２月１１日、リーダー、パートナー連れて挑戦してください」と挑発した。

顔面を真っ黒に染められたＫＥＮＴＡは「俺、ＨＡＹＡＴＡでいくわ。そっちがその気ならこっちもやってやるよ。こんだけ恥かかされたからな。やってやるよ。次の挑戦者、俺とＨＡＹＡＴＡだよ。この借りしっかり返すからな」と宣言し新春の歌舞伎町の闇へ消えた。