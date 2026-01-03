【Amazon スマイルSALE 初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分

AMOS JP-DG 点数表示 点棒レス 折りたたみ

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE 初売り」の対象商品にAMOSの全自動麻雀卓が追加された。開催期間は1月7日23時59分まで。

対象商品には、点数表示機能が搭載された「JP-DG」（28mm牌）と、スピーディな牌セットと静音性を実現する「AMOS JP2」（28mm/30mm牌）がラインナップされている。いずれも座卓兼用タイプと折りたたみタイプから選ぶことができる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

AMOS JP-DG 座卓兼用

本商品は、座卓兼用の全自動麻雀卓。点数表示機能が搭載されており、点棒レスでゲームを楽しめる。また、ボタンを極限まで減らしたシンプル設計で、誰でも直観的に使用することができる。脚の支柱部分を取り外すことで立卓タイプから座卓タイプへ変更が可能。利用シーンにあったタイプで使用できる。置く場所を選ばない静音設計。

AMOS JP2 折りたたみ

本商品は、スピーディな牌セットと静音性を実現した折りたたみ式全自動麻雀卓。牌吸着機構部を4か所設けて牌をセットすることにより、牌の偏り軽減と牌セット時間のスピード化を実現している。スクエア型のサイコロボックス、取りやすい点棒入れなど、日本仕様にこだわっている。折りたたみ機能＋キャスター移動で収納が簡単に行なえる。