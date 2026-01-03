PUNKWORKSHOP パンクワークショップ アケコン レバーレス 日本語説明書付 モードB 白

Amazonにて開催されている「Amazon初売り」の対象商品にPUNKWORKSHOPのレバーレスコントローラーが追加された。開催期間は1月7日23時59分まで。

対象商品には、薄型軽量モデル「V3バージョン」モードB/モードCが、格闘ゲームの競技シーンに特化した「ULTRA BOX」モードEがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

PUNKWORKSHOP パンクワークショップ アケコン レバーレス 日本語説明書付 モードC 黒

本商品は、PC/Android/Switch等に対応した軽量かつ超薄型のデザインのレバーレスコントローラー。V3バージョンでは、新しいボタンデザインが採用され、ストローク・アクチュエーションポイントが大幅に短くなっている。これにより反応速度が向上し、高度な操作をより正確に実行できる。強力磁石式の天板が採用されており、簡単にカスタマイズが可能。SOCDモードの設定変更は、ボタン操作で行なうことができ、ゲームタイトルに合わせて優先設定が変更できる。

PUNKWORKSHOP ULTRA BOX パンクワークショップ アケコン レバーレス モードE

本商品は、格闘ゲームの競技シーンに特化したレバーレスコントローラー。革新的な「PUNK WORKSHOP PRO BUTTON」を搭載、超低ストロークで素早く正確な入力を実現し、プレーヤーの反応速度を最大限に引き出す。天板は磁石で簡単に取り外せる設計で、メンテナンスやカスタマイズがスムーズに行なえる。また、PUNK WORKSHOPのオリジナルファームウェアを搭載した専用チップにより、PCゲームでのプレイを最高レベルに引き上げることができる。ULTRA BOXは「MINI BOX」シリーズと比較して、一回り大きいサイズを採用。より安定した操作感が提供される。