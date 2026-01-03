【Amazon.co.jp限定】ハイセンス 85V型 85E80R 4K Mini LED PRO

Amazonにて開催されている「Amazon初売り」の対象商品にハイセンスのMini-LED PRO搭載4K液晶テレビが追加された。開催期間は1月7日23時59分まで。

本商品は、Mini-LED PROを搭載し、高輝度かつ高コントラストな映像を実現する4K液晶テレビ。高輝度の光をより効率的かつ精密に輝かせ、明暗のメリハリが効いた明るい映像を実現する。画質だけでなく、音質も省エネもすべてを最適化する新エンジン「HI-VIEW AIエンジン PRO」が搭載されている。また、「広視野角低反射パネル PRO」により、外光の反射が抑えられ、斜めから見てもきれいな映像が楽しめる。2.1.2空間サラウンドシステムで、天井からも音が降ってくるような3D音響を実現する。ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」搭載。

今回のセールでは、85V型、75V型、65V型、55V型がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認の上購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定】ハイセンス 65V型 65E80R 4K Mini LED PRO