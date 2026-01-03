Amazonにて開催されている「Amazon初売り」の対象商品にTCLのテレビが追加された。

今回のセールでは、55型量子ドットMiniLED テレビ「55Q7C」（2025年モデル）や、43型4K液晶テレビ「43V6C」（2025年モデル）、量子ドットLED技術「QLED」搭載50型「50C646」（2023年モデル）などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

55型量子ドットMiniLED テレビ「55Q7C」（2025年モデル）

TCLの量子ドットMiniLED技術は、量子ドットとOLEDの強みを融合し、ピクセルレベルのバックライト制御を実現。優れたコントラスト、高いピーク輝度、そして長寿命を誇る。また、TCL全領域ハロー制御テクノロジーが精密な光制御によりハロー現象を抑え、圧倒的な没入感を実現する。HDR10+を搭載し、Dolby Vision/HDR10/HLGに対応。映像の明部と暗部ディテールまでクリアに再現し、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出す。144Hz VRR機能を搭載し、画面コンテンツを自動調整することで、高いリフレッシュレートと超低レイテンシーを実現する。

43型4K液晶テレビ「43V6C」（2025年モデル）

Google TVを搭載した、Wチューナー内蔵スマートテレビ。TCL独自の画質調整アルゴリズムを搭載した「AiPQプロセッサ」は優れたインテリジェントセンサー機能を持っており、画質をピクセルレベルで調整する。また、HDR10を搭載し、HDR10/HLGに対応。映像の明部と暗部ディテールまでクリアに再現し、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出す。