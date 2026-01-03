Amazonにて開催されているセール「Amazon 初売り」の対象商品にSamsung（サムスン）のmicroSD Expressカード「P9 Express」の512GBモデルが追加された。

「P9 Express」は、Nintendo Switch 2に対応したmicroSD Expressカード。サムスン製のUHS-I microSDカードの最大4倍（※）の高速性能で、最大800MB/sのシーケンシャル読み出し速度を実現。ダイナミックサーマルガード（DTG）がカードの温度を最適に保ち、高負荷ゲームでも安定した性能を維持し、ロード時間も短縮されるため快適なゲームプレイを楽しめる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認のうえ購入いただきたい。

（※）サムスンの社内テストに基づく結果。実際の性能は、ホストデバイス、インターフェース、使用条件、その他の要因によって異なる場合がある。