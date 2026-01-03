LinkBuds WF-L900

Amazonにて開催されている「Amazon初売り」の対象商品にソニーのイヤホンとヘッドホンが追加された。

今回セールの対象となっているイヤホンは、小型軽量4.1グラムの完全ワイヤレス「LinkBuds WF-L900」。ヘッドホンは、ノイズキャンセリングワイヤレス「WH-1000XM5 Midnight Blue -Blue Note Tokyo Edition-」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

LinkBuds WF-L900

高音質リングドライバーを搭載。耳をふさがないリスニングスタイルで、音楽を聴きながら外音も自然に聞こえる新しいスタイルを提案する。耳穴をふさがないため蒸れにくく、耳にも優しいのが特長。専用設計の12mmリング型ドライバーとプロセッサーにより、高音質を実現する。本体のみで5.5時間、ケース充電込みで合計17.5時間再生が可能。10分充電で90分再生の急速充電にも対応している。

WH-1000XM5

ジャズ・クラブ「Blue Note Tokyo」とのコラボレーションモデル。ソニーのノイズキャンセリング搭載「WH-1000XM4」からノイズ除去率が向上しており、ヘッドバンド1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げたノイズキャンセリング性能を実現している。また、新開発ドライバーユニットにより低音域から高音域まで豊かな音を生み出す。Walkmanの技術も活用し微細音の再現、広がりや定位感の向上を実現。