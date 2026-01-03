INZONE E9 ホワイト

Amazonにて開催されているセール「Amazon 初売り」の対象商品に、ソニーのゲーミングブランド「INZONE」のゲーミングイヤホンおよびゲーミングキーボードが追加された。

セールでは、eスポーツチームFnaticとの共同開発で誕生したプロ仕様のゲーミングイヤホン「INZONE E9」、競技パフォーマンスを最大限に発揮するゲーミングキーボード「INZONE KBD-H75」がラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認のうえ購入いただきたい。

ゲーミングイヤホン「INZONE E9」（ホワイト/ブラック）

FPS専用のプリセットを搭載したプロ仕様のゲーミングイヤホン。FPS向けに調整された3つのEQプリセットが用意されており、銃声や足音、効果音など、FPSにおいて重要な音の捉えやすさを軸に調整される。

【主な特徴】

画像はホワイト

ゲーミングキーボード「INZONE KBD-H75」

【ホワイト】【ブラック】【ホワイト/ブラック】

FPSに最適なコンパクトな75%テンキーレスサイズのゲーミングキーボード。耐久性と打鍵感に優れたPBTキーキャップを採用している。

調整可能なアクチュエーションポイント・ラピッドトリガーを搭載し、ポーリングレート8,000Hzの高い応答速度を実現。キーの入力判定が行なわれるストローク位置であるアクチュエーションポイントを0.1～3.4mmの範囲で調整可能。繊細な動きや素早い反応など、自在なキャラクターコントロールが可能となる。