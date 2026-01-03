「MXVデスクモニターアーム（ブラック）」（45-486-224） イメージ

Amazonにて開催されているセール「Amazon 初売り」の対象商品にエルゴトロンのモニターアームが追加された。

セールでは、モニターアームに不可欠な機能を中心に搭載し、VESA規格対応したシンプルモデル「NXモニターアーム（ブラック）」（45-669-224）や、38インチまで、2.9kgから9.8kgまでのモニターに対応し、パンタグラフ構造のアームがユニークなモデル「TRACE モニターマウント（ホワイト）」（45-630-216）などがラインナップされており、それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「NXモニターアーム（ブラック）」（45-669-224）

「TRACE モニターマウント（ホワイト）」（45-630-216）

イメージ