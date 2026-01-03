ホワイト

Amazonにて開催されている「Amazon初売り」の対象商品にEndgame Gear（エンドゲームギア）のゲーミングマウス「XMシリーズ」が追加された。

「XMシリーズ」は、Endgame Gearブランドを象徴するつかみ持ち向けのゲーミングマウス。今回のセールでは、形状は同じながら性能に特化したモデルで、軽量化と高速応答速度を目指したハイエンド機種「XM2 8K」が対象となっている。

「XM2 8K」は、つかみ持ち・つまみ持ちに合うように設計された左右対称デザインと、側面の逆ハの字形状によるフィット感が特長。流線形のフォルムとミニマルなデザインは優雅なマウスコントロールを可能にする。

また、Nuvoton M483高速MCUを搭載し、毎秒8000回のデータ送信による、高速な処理とごくわずかな遅延を実現。あらゆるマウス操作がよどみなく実行される。メインボタンはEndgame GearとKailh社共同開発の「Kailh GX」を搭載。超低遅延の「GX スピードモード」と安定性重視の「GX セーフモード」を選択できる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【ブラック】