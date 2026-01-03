競技プレイに適した小型軽量ワイヤレスゲーミングマウス「Prime Mini Wireless」

Amazonにて開催されているセール「Amazon 初売り」の対象商品にSteelSeriesのゲーミングヘッドセットやゲーミングキーボード、ゲーミングマウスなどが追加された。

セールでは、小型軽量ワイヤレスゲーミングマウス「Prime Mini Wireless」やワイヤレスヘッドセット「Arctis Nova 3P Wireless（ラベンダー）」（61692）、ワイヤレスゲーミングキーボード「Apex Pro Mini Wireless」（64829）などが期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「Arctis Nova 3P Wireless（ラベンダー）」（61692）

付属のUSB-Cドングルで、プレイステーション、Nintendo Switch、Steam Deck、Android/iOSスマートデバイス、VR/Meta Questなど、様々なUSB-C対応デバイスに接続可能なワイヤレスヘッドセット。USB-C急速充電に対応し15分充電で最大9時間の使用が可能となっており、Bluetooth接続時は最大40時間、2.4GHz接続でも最大30時間の連続使用ができる。

「Apex Pro Mini Wireless」（64829）

フルサイズ比で60%というコンパクトデザインのワイヤレスゲーミングキーボード。Rapid Triggerモード搭載に加え、0.54msの反応速度を実現する。2.4GHz接続およびBluetooth 5.0のデュアルワイヤレス接続を採用。2.4GHz接続で最大30時間、Bluetooth 5.0接続で最大40時間のプレイが可能となっている。