【Amazon初売り】SteelSeriesのゲーミングヘッドセットやキーボードなどがお買い得【2026】
【Amazon 初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分
競技プレイに適した小型軽量ワイヤレスゲーミングマウス「Prime Mini Wireless」
Amazonにて開催されているセール「Amazon 初売り」の対象商品にSteelSeriesのゲーミングヘッドセットやゲーミングキーボード、ゲーミングマウスなどが追加された。
セールでは、小型軽量ワイヤレスゲーミングマウス「Prime Mini Wireless」やワイヤレスヘッドセット「Arctis Nova 3P Wireless（ラベンダー）」（61692）、ワイヤレスゲーミングキーボード「Apex Pro Mini Wireless」（64829）などが期間中、割引価格で提供される。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。
「Arctis Nova 3P Wireless（ラベンダー）」（61692）
付属のUSB-Cドングルで、プレイステーション、Nintendo Switch、Steam Deck、Android/iOSスマートデバイス、VR/Meta Questなど、様々なUSB-C対応デバイスに接続可能なワイヤレスヘッドセット。USB-C急速充電に対応し15分充電で最大9時間の使用が可能となっており、Bluetooth接続時は最大40時間、2.4GHz接続でも最大30時間の連続使用ができる。
「Apex Pro Mini Wireless」（64829）
フルサイズ比で60%というコンパクトデザインのワイヤレスゲーミングキーボード。Rapid Triggerモード搭載に加え、0.54msの反応速度を実現する。2.4GHz接続およびBluetooth 5.0のデュアルワイヤレス接続を採用。2.4GHz接続で最大30時間、Bluetooth 5.0接続で最大40時間のプレイが可能となっている。