Amazonにて開催されている「Amazon初売り」の対象商品にLogicool Gのゲーミングデバイスが追加された。

今回のセールでは、ゲーミングマウス「Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2」や、ゲーミングキーボード「Logicool G PRO G-PKB-002LNd」、ワイヤレス ゲーミングヘッドセット「Logicool G G733」、ゲーミングスピーカー「Logicool G G560」などが対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

PRO X SUPERLIGHT 2

「勝利の追求」のために世界のトップ選手と共同開発した「PRO X SUPERLIGHT 2」は、従来モデル「PRO X SUPERLIGHT」が持つ形状やフィット感はそのままに機能を大幅アップデートし、内部の構造を見直すことで、従来モデルの63gから60gに軽量化されている。

スイッチは、耐久性と速さを得意とするオプティカル、打鍵感がしっかりあるメカニカルという、2タイプのスイッチのメリットを取り入れたハイブリッドスイッチ「LIGHTFORCE」を搭載している。

Logicool G ワイヤレス ゲーミングヘッドセット G733

ワイヤレス技術「LIGHTSPEED」を搭載。ワイヤレスながら遅延が少なく、安定した接続性を実現する。20mの範囲でワイヤレス通信ができるため、ヘッドセットを装着したまま離席することもできる。

ヘッドバンドにはリバーシブルで使えるサスペンションバンドを使用し、イヤーカップには形状記憶性の素材が採用されている。これにより、頭を振ってもズレにくく、周囲の雑音を遮断するほどのフィット感と長時間使用しても疲れにくい装着感を両立する。