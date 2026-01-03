Razer Wolverine V2 (Mercury White)

Amazonにて開催されているセール「Amazon 初売り」の対象商品にRazerのコントローラーが追加された。

セールでは、ワイヤレスコントローラー「Razer Wolverine V2 Pro White Edition」やXbox/PC用コントローラー「Razer Wolverine V2 Chroma(White)」が期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「Razer Wolverine V2 Pro White Edition」※Amazon限定特典ロゴステッカー付き

PlayStation公式ライセンスのワイヤレスコントローラー。付属のUSB Type-Aドングルで、2.4GHzワイヤレス接続を実現する。プレイステーション 5やPCで競技ゲーミングのニーズに対応可能なパフォーマンスを実現する。本商品にはAmazon限定特典のロゴステッカーが付属する。

「Razer Wolverine V2 Chroma(White)」※Amazon限定特典ロゴステッカー付き

Razer Controller Setup for Xbox アプリで制御可能な4つの追加トリガーと、2つのリマップ可能なバンパーなど、コマンドの拡張に必要なあらゆる入力オプションを備えたXbox/PC用コントローラー。本商品にはAmazon限定特典のロゴステッカーが付属する。