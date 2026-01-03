Razer BlackShark V2 HyperSpeed

Amazonにて開催されている「Amazon初売り」の対象商品にRazerのゲーミングデバイスが追加された。

今回のセールでは、ワイヤレスゲーミングヘッドセット「Razer BlackShark V2 HyperSpeed」や、ゲーミングキーボード「Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless JP」、ミニタワー型ゲーミングPCケース「Razer Tomahawk Mini-ITX」、コンデンサーマイク「Razer Seiren Mini」、ゲーミングチェア用ランバーサポート「Razer Lumbar Cushion」など様々なアイテムがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Razer BlackShark V2 HyperSpeed

eスポーツに適した軽量280gのワイヤレスヘッドセット。軽量化を行ない、締め付け力を改善した軽い着け心地のヘッドセットは、長時間の白熱したゲームプレイでも疲れを感じさせない、シームレスな快適さを提供する。

また、チタンコートのダイヤフラムで明瞭さを強化したドライバーが、高、中、低の音域に合わせて3つに分割するため、クリアで繊細な高音域、忠実なバランスの中音域、迫力ある低音域を実現する。15分の充電で6時間、フル充電では70時間バッテリーが持続。

Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless JP

超高速連打を可能にするラピッドトリガー、0.1～4.0mmの範囲で調整可能なアクチュエーション、1億回のキーストローク寿命を備えたRazerの最も高度なスイッチを搭載したTKLキーボード。

内蔵のLEDアレイを確認しながら、アクチュエーション距離またはラピッドトリガー感度をその都度正確に調整可能。設定をキーボードに保存したり、Razer Synapseで高度なカスタマイズもできる。