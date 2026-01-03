ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING

Amazonにて開催されている「Amazon初売り」の対象商品にASUSのビデオカードが追加された。

今回のセールでは、NVIDIA GeForce RTX 5080搭載「ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING」や「TUF-RTX5080-O16G-GAMING」、NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti搭載「PRIME-RTX5070TI-O16G」などが対象商品としてラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING

革新的な4ファンデザインにより、最大20％のエアプレッシャーを増加させる垂直エアフローを実現。これにより、GPU温度が大幅に低下し、ホットスポットを抑えるとともに、前例のないクロックスピードを実現する。

【特長】

最適化されたフィン間隔：4つ目のファンの追加により、ヒートシンクのフィンを密に配置でき、冷却性能が向上。

特許取得済みヴェイパーチャンバー：切削加工された通路を備えた特許取得済みヴェイパーチャンバーにより、ヒートパイプが潰れずに熱を効率的に吸収。接触面積が最大化され、熱性能が10%以上向上している。

MaxContactデザイン：MaxContactはASUS独自の製造技術で、GPUヒートスプレッダの表面積を5％増加させ、熱効率を向上させる。

フェーズチェンジGPUサーマルパッド：GPUとサーマルモジュールの隙間を溶けて埋めることで、優れた熱伝導性と熱放散を実現し、重負荷時でもグラフィックスカードの最適な性能と長寿命を確保。

PRIME-RTX5070TI-O16G

互換性と冷却効率を最大限に高める2.5スロット設計で、小型ながら優れた性能を発揮。Axial-techファンはデュアルボールベアリングを採用し、標準ファンより最大23％多くの風を供給する。

また、GPUとサーマルモジュールの隙間を溶けて埋めることで、優れた熱伝導性と熱放散を実現し、重負荷時でもグラフィックスカードの最適な性能と長寿命を確保する。GPU温度が50度未満でファンが停止、55度以上で再起動し、性能と静音性を両立する。