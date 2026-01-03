【Amazon初売り】ウエスタンデジタルの外付け＆内蔵大容量HDDがお買い得【2026】
【Amazon初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分
外付けHDD「WD Elements Desktop」
Amazonにて開催されている「Amazon初売り」の対象商品にウエスタンデジタルの大容量ハードディスクが追加された。
今回のセールでは、外付けHDD「WD Elements Desktop」や「My Book」、内蔵HDD「WD Red Plus」や「WD Red Pro」などがお買い得になっている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
外付けHDD「WD Elements Desktop」（18TB）
USB 3.2 Gen 1/USB 3.0デバイスに対応できるだけではなく、USB 2.0デバイスとの下位互換性もある。NTFS形式でフォーマット済。Windows 10以降に対応する。
内蔵HDD「WD Red Pro」
RAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できる。独自のNASware技術を搭載し、NASシステムとの互換性とパフォーマンスを最適化する。