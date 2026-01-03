Amazonにて開催されている「Amazon初売り」の対象商品にThrustmaster（スラストマスター）のゲーミングデバイスが追加された。

今回のセールでは、「Hotas Warthog フライトスティック」や「TCA Captain Pack X Airbus Edition」、「Thrustmaster T300RS GT」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Thrustmaster Hotas Warthog フライトスティック

HOTASのオリジナルコンセプトと、世界標準のフライトシミュレーター用コントローラーであるHOTAS CougarおよびHOTAS Warthogを開発した会社がリリースした、スタンドアロン型HOTAS Warthog ジョイスティック。メタルプレートはベース部から脱着可能なため、デスクおよびコックピットのどちらにも取り付けられる。8方向「視点」ハットスイッチ 1個、8方向ハットスイッチ 2個、プッシュボタン付き4方向ハットスイッチ 1個、メタルデュアルトリガー 1個、プッシュボタン 2個、ピンキープッシュボタン 2個を搭載。スティックにはUSBコネクターとアップグレード可能なファームウェアに加えて、安定性も兼ね備えている。

TCA Captain Pack X Airbus Edition

スピードブレーキ、フラップレバー、ランディングギアレバー、パーキングブレーキなど、Airbusからインスパイアされた独自の機能をクアドラントに搭載。Thrustmasterエコシステムのソフトウェアサポートにより、Xbox Series X|Sとの互換性を実現。PCやゲーム機本体との接続はUSBケーブル1本で行なえる。アプローチおよび着陸シーケンスを正確に制御できるよう特別に設計された、4本の軸と人間工学デザインの31個の物理アクションボタン (PCでは13個の仮想ボタンも装備) により、リアルで没入感のあるゲーミング体験を提供する。