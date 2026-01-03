「Mad Catz E.G.O. Arcade Stick」(コンバーターセット)

Amazonにて開催されている「Amazon初売り」の対象商品にMad Catz（マッドキャッツ）のアーケードコントローラーが追加された。

今回のセールでは、「Mad Catz E.G.O. Arcade Stick」(コンバーターセット)と「T.E.3 Arcade Stick（GAPCCAINBL001-0J）」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「Mad Catz E.G.O. Arcade Stick」(コンバーターセット)

三和電子製アーケードパーツを搭載。8つのボタンレイアウトは「Vewlix」スタイルに正確に準じており、あらゆる格闘ゲームにおいて競争を優位に進められる。カスタマイズのために生まれたMODフレンドリーな設計により、カスタマイズする際はトップパネル、アーケードジョイスティック、ボタンの背面へ簡単にアクセスできる。コンバーターがセットされており、PS5のUSBポートに接続し、コードを挿すだけで簡単にセットアップできる。

T.E.3 Arcade Stick（GAPCCAINBL001-0J）

8つのアクションボタンを備えたVewlixスタイルのデザインにより、正確な操作が可能。プレーヤーが敵のヒットポイントを徹底的に削り取るのをサポートする。

拡張された内部の格納スペースには、追加のゲームギアや修理ツールなどを収納して持ち運べる。クロスプラットフォームに対応しており、コンソールからPCまで幅広く使用できる。