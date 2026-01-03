Galaxy Tab S11 Ultra

Amazonにて開催されている「Amazon初売り」の対象商品にSamsungのGalaxy TabとGalaxy Phoneが追加された。

セールの対象となっているGalaxy Tabは「Galaxy Tab S10+」と「Galaxy Tab S11 Ultra」。Galaxy Phoneは「Galaxy S25 Ultra」（SIMフリー）がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Galaxy Tab S11 Ultra

14.6インチの大画面を搭載した、薄くて軽いタブレット。IP68の防水・防塵性能も備えている。Sペンはより持ちやすく、書き心地も向上。Galaxy AIも搭載されている。

Galaxy S25 Ultra

AIエージェントとマルチモーダル機能を搭載したAIフォン。進化した10bit HDRで、より美しい映像撮影が実現。また、次世代APがより繊細なノイズ除去を行ない、夜間でも撮影が楽しめる。