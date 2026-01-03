Amazon初売りでEarFun「Air Pro 4+」など低価格。読者限定6% OFF上乗せクーポンあり
「EarFun Air Pro 4+」
Amazonは、初売りセールを1月3日9時から開始した。期間は1月7日23時59分までの5日間。EarFunのイヤフォン・ヘッドフォンもセール対象となっており、3日の9時に編集部が確認したところ、「EarFun Air Pro 4+」は通常13,990円のところ10,990円になっている。
さらにメーカーよりAV Watch読者限定の6％ OFF上乗せクーポン「FUNJANAW」も用意されており、これを適用するとAir Pro 4+は10,331円、通常9,990円でセール価格7,779円の「Air Pro 4」は7,312円など、さらに低価格で購入できる。
各製品(ブラックモデル)の詳しい価格は以下のとおり。AV Watch読者限定 Amazonで使える6％ OFF上乗せクーポン
クーポンコード：FUNJANAW
クーポンコード有効期間：1月3日9:00 ～ 1月7日23:59
期間中のセール価格とクーポン利用時の特別価格 EarFun Air Pro 4＋
通常価格：13,990円
セール価格： 10,990円
クーポン適用後：10,331円 EarFun Air Pro 4i
通常価格：7,990円
セール価格： 6,425円
クーポン適用後： 6,040円 EarFun Clip
通常価格：7,990円
セール価格： 6,163円
クーポン適用後： 5,793円 EarFun OpenJump
通常価格：8,990円
セール価格：6,990円
クーポン適用後：6,571円 EarFun Air Pro 4
通常価格：9,990円
セール価格：7,779円
クーポン適用後：7,312円 EarFun UA100
通常価格：9,980円
セール価格：7,989円
クーポン適用後：7,510円 EarFun Wave Pro
通常価格：8,990円
セール価格：7190円
クーポン適用後：6,759円 EarFun Tune Pro
通常価格：8,990円
セール価格：6,989円
クーポン適用後：6,750円 ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください